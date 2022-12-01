Индивидуальный инвестиционный счет

Тинькофф Инвестиции пытается разблокировать средства клиентов

Компания «Тинькофф Инвестиции», входящая в TCS Group Holding, запросила у Минфина Бельгии лицензию на перевод заблокированных активов клиентов из НРД в другие места хранения.

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Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

«Вчера, 30 ноября, мы запросили у минфина Бельгии лицензию, которая позволит перевести активы наших клиентов из санкционного НРД в другие безопасные места хранения. Запросить лицензию нужно было до 7 января 2023 года: к этому времени ЕС планирует завершить расчеты с заблокированными активами. Таким образом, мы уложились в срок с запасом. Теперь вместе с вами будем ждать решения регулятора», – уточняют в компании.

Запрос был подан на разблокировку всех активов тех клиентов, кто не попал под санкции ЕС и блокирующие санкции США. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, которые застряли в Euroclear. Это дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций. В то же время компания указывает, что сроки получения лицензии будут зависеть от скорости европейского регулятора.

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