ЕНП (единый налоговый платеж)

Поздно сданное уведомление по ЕНП не приведет к недоимке

Если в 2023 году компания уплатит налог на ЕНС на единый КБК ЕНП, но сдаст уведомление об исчисленном налоге с опозданием, недоимки не будет.

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Недоимка по налогу возникает со следующего дня после истечения установленного срока уплаты налога.

ФНС поясняет, что нарушение срока подачи уведомления об исчисленных налогах не может привести к возникновению недоимки, если уведомление было подано до наступления срока уплаты налога.

Будет ли недоимка, на которую начисляют пени, если подать уведомление позже наступления срока уплаты или не подать вовсе, ФНС не уточняет.

Разъяснения даны в рубрике ответов на вопросы налогоплательщиков на сайте ФНС.

Срок сдачи уведомление – до 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога.

Кстати, в 2023 году вместо уведомлений можно делать платежки почти по старым правилам (с КБК, ОКТМО, периодом и т.д.). Главное, не отправлять уведомлений. Как только хоть одно уведомление от компаний уйдет в ФНС, право на платежки будет утрачено.

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