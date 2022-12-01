Поздно сданное уведомление по ЕНП не приведет к недоимке

Недоимка по налогу возникает со следующего дня после истечения установленного срока уплаты налога.

ФНС поясняет, что нарушение срока подачи уведомления об исчисленных налогах не может привести к возникновению недоимки, если уведомление было подано до наступления срока уплаты налога .

Будет ли недоимка, на которую начисляют пени, если подать уведомление позже наступления срока уплаты или не подать вовсе, ФНС не уточняет.

Разъяснения даны в рубрике ответов на вопросы налогоплательщиков на сайте ФНС.

Срок сдачи уведомление – до 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога.

Кстати, в 2023 году вместо уведомлений можно делать платежки почти по старым правилам (с КБК, ОКТМО, периодом и т.д.). Главное, не отправлять уведомлений. Как только хоть одно уведомление от компаний уйдет в ФНС, право на платежки будет утрачено.