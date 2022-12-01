Аудит

Изменился порядок размещения сведений об аудите и финансовой отчетности

Существовавшие отдельно друг от друга обязанности по публикации этих двух видов сообщений объединили в одну в рамках консолидации российского законодательства.

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 Как эти изменения законодательства влияют на деятельность компаний и что необходимо учитывать организациям обсудим на вебинаре 5 декабря.

Узнаете:

  • Кто обязан размещать в Федресурсе сообщение об аудите и финансовой отчетности.
  • Почему в 2022 году организации, которые проводят аудит, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения.
  • Какие изменения произошли в порядке и сроках публикации в Федресурсе сведений об аудите и финансовой отчетности.
  • Как правильно публиковать в Федресурсе сведения о результатах аудита и финансовой отчетности, чтобы не получить штраф.
  • Для чего Прокуратура и ФНС подключились к контролю обязанности раскрытия информации в Федресурсе.
  • Как в реалиях надзора от Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф.
  • Какие последствия наступят для организации и должностного лица в случае нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе.

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