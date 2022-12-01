Изменился порядок размещения сведений об аудите и финансовой отчетности

Как эти изменения законодательства влияют на деятельность компаний и что необходимо учитывать организациям обсудим на вебинаре 5 декабря.
Узнаете:
- Кто обязан размещать в Федресурсе сообщение об аудите и финансовой отчетности.
- Почему в 2022 году организации, которые проводят аудит, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения.
- Какие изменения произошли в порядке и сроках публикации в Федресурсе сведений об аудите и финансовой отчетности.
- Как правильно публиковать в Федресурсе сведения о результатах аудита и финансовой отчетности, чтобы не получить штраф.
- Для чего Прокуратура и ФНС подключились к контролю обязанности раскрытия информации в Федресурсе.
- Как в реалиях надзора от Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф.
- Какие последствия наступят для организации и должностного лица в случае нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе.
Записаться можно уже, вебинар бесплатный.