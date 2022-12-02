Компания с обособками сдает уведомление по ЕНП по месту учета «головы»

Если у организации есть обособленные подразделения, уведомление надо сдавать в ИФНС по месту учета постановки на учет плательщика (по юадресу).

В одном уведомлении можно отразить сведения по обязательствам всех обособленных подразделений организации, сообщает ФНС в разделе «Вопрос-ответ» на своем сайте.

Напомним, вместо уведомления в 2023 году могут быть платежки. Скоро утвердят состав их реквизитов. Чтобы платить налоги на разные КБК (как раньше), надо воздержаться от уведомлений.

Однажды отправив уведомление в ИФНС, компания навсегда лишится права платить налоги на разные КБК и придется платить все на КБК единого платежа и каждый месяц слать уведомления.