ЕНП (единый налоговый платеж)

Компания с обособками сдает уведомление по ЕНП по месту учета «головы»

С 2023 года надо будет направлять в ИФНС уведомления об исчисленных налогах. Там много строк и в одно уведомление можно включать все налоги по всем КБК, КПП и ОКТМО.

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Если у организации есть обособленные подразделения, уведомление надо сдавать в ИФНС по месту учета постановки на учет плательщика (по юадресу).

В одном уведомлении можно отразить сведения по обязательствам всех обособленных подразделений организации, сообщает ФНС в разделе «Вопрос-ответ» на своем сайте.

Напомним, вместо уведомления в 2023 году могут быть платежки. Скоро утвердят состав их реквизитов. Чтобы платить налоги на разные КБК (как раньше), надо воздержаться от уведомлений.

Однажды отправив уведомление в ИФНС, компания навсегда лишится права платить налоги на разные КБК и придется платить все на КБК единого платежа и каждый месяц слать уведомления.

 

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