Экономика России

В правительство направили проект стратегии развития финрынка до 2030 года

Главные цели: перестроить экономику с помощью внутренних инвестиций, сохранить ценовую и финансовую стабильность.

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Минфин и Центробанк доработали и внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

Ключевая задача – ускорить преобразование российской экономики с опорой на внутренние источники финансирования.

«Среди приоритетных направлений – развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение», – сообщает Центробанк.

Одна из важных задач – обеспечить доступ к финансовым инструментам, которые соответствуют потребностям бизнеса и физических лиц.

Особое внимание уделят макроэкономической, ценовой и финансовой стабильности.

Правительство и Банка России разрабатывают среднесрочные документы и дорожные карты, где указаны конкретные шаги для решения обозначенных задач, сроки и ответственные лица.

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