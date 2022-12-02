В правительство направили проект стратегии развития финрынка до 2030 года

Минфин и Центробанк доработали и внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года.
Ключевая задача – ускорить преобразование российской экономики с опорой на внутренние источники финансирования.
«Среди приоритетных направлений – развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение», – сообщает Центробанк.
Одна из важных задач – обеспечить доступ к финансовым инструментам, которые соответствуют потребностям бизнеса и физических лиц.
Особое внимание уделят макроэкономической, ценовой и финансовой стабильности.
Правительство и Банка России разрабатывают среднесрочные документы и дорожные карты, где указаны конкретные шаги для решения обозначенных задач, сроки и ответственные лица.