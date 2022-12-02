Владельцам бизнеса стало проще получить синюю галочку верификации ВКонтакте

Достаточно авторизоваться на платформе МСП.РФ и привязать на ней бизнес к сообществу.

Заново загружать сканы документов не нужно, необходимая информация подтянется в заявку автоматически.

Верификация – это подтверждение подлинности страницы и гарантия того, что за ней стоит реальный человек или организация.

Если проверку пройти, то справа от названия группы появляется специальная отметка в виде синей галочки. Подтвержденные сообщества вызывают больше доверия у пользователей, и получают приоритет в поиске, больше органического трафика.

Подать заявку на верификацию можно в настройках сообщества. Возможность получить ее упрощенно появится автоматически во время заполнения формы, если в ней пользователь выбирает категорию «Бизнес» и тип «Юридическое лицо или ИП».

Для работы с платформой МСП.РФ необходимо, чтобы в профиле пользователя на Госуслугах был добавлен бизнес. После рассмотрения заявки у страницы появится значок подтвержденной организации.

Упрощенная верификация будет доступна в веб-версии ВКонтакте. На первом этапе в тесте могут принять участие 50% сообществ. По итогам эксперимента программу расширят на все сообщества социальной сети.