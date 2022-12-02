Интернет-банкинг

Клиенты Сбера могут получить доступ к российской альтернативе SWIFT

Через банк получить доступ к Системе передачи финансовых сообщений ЦБ быстрее и дешевле, если сравнивать стоимость и сроки с самостоятельным подключением.

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Сбер будет подключать корпоративных клиентов к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) через сервис-бюро.

Банк обещает все сделать за 15 рабочих дней.

СПФС –  российская альтернатива SWIFT. Но клиентам бывает непросто подключиться к ней в силу технических и организационных моментов.

Сбер берёт на себя техническую сторону вопроса: клиенты получают всю необходимую инфраструктуру для обмена по СПФС на платформе банка. Компании смогут управлять счетами в обслуживающих банках из своей ERP-системы. Это позволит управлять счетами в обслуживающих банках через единый API-интерфейс.

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