Клиенты Сбера могут получить доступ к российской альтернативе SWIFT

Сбер будет подключать корпоративных клиентов к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) через сервис-бюро.
Банк обещает все сделать за 15 рабочих дней.
СПФС – российская альтернатива SWIFT. Но клиентам бывает непросто подключиться к ней в силу технических и организационных моментов.
Сбер берёт на себя техническую сторону вопроса: клиенты получают всю необходимую инфраструктуру для обмена по СПФС на платформе банка. Компании смогут управлять счетами в обслуживающих банках из своей ERP-системы. Это позволит управлять счетами в обслуживающих банках через единый API-интерфейс.