Банковские карты

Крупные банки Киргизии больше не работают с картами «Мир»

Такое решение кредитные организации приняли самостоятельно, чтобы не потерять заграничные счета.

Версия для печати

Банки Киргизии прекратили работать с картами «Мир» из-за санкций со стороны США, сообщает «ТАСС».

Замглавы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков сообщил, что деятельность кредитных организаций может серьезно пострадать из-за сотрудничества с платежной системой «Мир». Заграничные корреспондентские счета киргизских банков могут перестать обслуживать.

«Решения о приостановлении обслуживания российских карт принималось банками самостоятельно с учетом существующих рисков», – уточнил Кайып Куленбеков.

Сейчас в Киргизии работают больше 20 банков, 10 из которых отказались от системы «Мир». Это государственный Айыл банк, Бакай банк, Банк Азии, Демир банк, Доскредобанк, Капитал банк, Компаньон, КБ «Кыргызстан», Оптима банк и KICB.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Самозанятые

Как работать с самозанятыми в России без риска признания отношений трудовыми

ФНС тщательно проверяет самозанятых на предмет подмены трудовых отношений договором ГПХ. Как выяснилось из судебной практики, прописать в договоре, что самозанятый исполнитель — не работник заказчика, недостаточно

Как работать с самозанятыми в России без риска признания отношений трудовыми
Читать еще