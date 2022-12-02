Крупные банки Киргизии больше не работают с картами «Мир»

Банки Киргизии прекратили работать с картами «Мир» из-за санкций со стороны США, сообщает «ТАСС».
Замглавы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков сообщил, что деятельность кредитных организаций может серьезно пострадать из-за сотрудничества с платежной системой «Мир». Заграничные корреспондентские счета киргизских банков могут перестать обслуживать.
«Решения о приостановлении обслуживания российских карт принималось банками самостоятельно с учетом существующих рисков», – уточнил Кайып Куленбеков.
Сейчас в Киргизии работают больше 20 банков, 10 из которых отказались от системы «Мир». Это государственный Айыл банк, Бакай банк, Банк Азии, Демир банк, Доскредобанк, Капитал банк, Компаньон, КБ «Кыргызстан», Оптима банк и KICB.