Необлагаемые НДФЛ доходы

Еще одну выплату освободят от НДФЛ

Выплаты нуждающимся студентам предложили освободить от налога на доходы.

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Выплаты нуждающимся студентам средних профессиональных и высших учебных заведений предложили освободить от НДФЛ. Проект поправок в НК сегодня внесли в Госдуму на рассмотрение.

От НДФЛ хотят освободить выплаты, которые обучающиеся получают в качестве материальной поддержки именно в связи с нуждаемостью.

Сейчас такая матпомощь расценивается как доход и облагается 13%. Но у авторов проекта такая логика: целевая выплата идет на преодоление сложной жизненной ситуации, брать с нее налоги несправедливо.

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