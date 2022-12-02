ИНН теперь можно получить на Госуслугах

Чтобы отправить заявление, его надо подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении «Госключ».

Свидетельство ИНН налоговая также подпишет электронной подписью и пришлет в личный кабинет пользователя Госуслуг в виде PDF-документа.

Не переживайте, что свидетельства нет на бумаге, не обращайтесь в ФНС за бумажной копией – электронное свидетельство полностью равнозначно документу на бумаге.

Через сайт ФНС ИНН можно получить по-прежнему с помощью: