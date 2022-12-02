По совету налоговиков бизнес пересдает декларации по УСН, где был убыток

Об этом рассказали в УФНС по Амурской области. Так, по сданным уточненкам за 2021 год налог к уплате в бюджет составил 2,3 млн рублей.

Основные нарушения, выявленные в ходе налоговых проверок:

занижение полученных доходов;

завышение произведенных расходов, а именно:

принятые расходы не включены в закрытый список расходов согласно НК РФ;

отсутствие подтверждающих документов по расходам;

отсутствие оплаты расходов;

нарушен порядок списания (учета) расходов.

Налоговики утверждают, что при обнаружении ошибок в сданных декларациях не истребуют дополнительные документы, а доводят информационное письмо о наличии некорректных сведений и предлагает сдать уточненные декларации.