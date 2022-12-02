Налоговые проверки

По совету налоговиков бизнес пересдает декларации по УСН, где был убыток

После самостоятельной оценки налоговых рисков убыточные предприятия пересматривают свои налоговые обязательства, отраженные в декларациях по ЕСХН и УСН.

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Об этом рассказали в УФНС по Амурской области. Так, по сданным уточненкам за 2021 год налог к уплате в бюджет составил 2,3 млн рублей.

Основные нарушения, выявленные в ходе налоговых проверок:

  • занижение полученных доходов;
  • завышение произведенных расходов, а именно:
  • принятые расходы не включены в закрытый список расходов согласно НК РФ;
  • отсутствие подтверждающих документов по расходам;
  • отсутствие оплаты расходов;
  • нарушен порядок списания (учета) расходов.

Налоговики утверждают, что при обнаружении ошибок в сданных декларациях не истребуют дополнительные документы, а доводят информационное письмо о наличии некорректных сведений и предлагает сдать уточненные декларации.

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