По совету налоговиков бизнес пересдает декларации по УСН, где был убыток

Об этом рассказали в УФНС по Амурской области. Так, по сданным уточненкам за 2021 год налог к уплате в бюджет составил 2,3 млн рублей.
Основные нарушения, выявленные в ходе налоговых проверок:
- занижение полученных доходов;
- завышение произведенных расходов, а именно:
- принятые расходы не включены в закрытый список расходов согласно НК РФ;
- отсутствие подтверждающих документов по расходам;
- отсутствие оплаты расходов;
- нарушен порядок списания (учета) расходов.
Налоговики утверждают, что при обнаружении ошибок в сданных декларациях не истребуют дополнительные документы, а доводят информационное письмо о наличии некорректных сведений и предлагает сдать уточненные декларации.