Стало известно, из-за каких ошибок увеличиваются сроки выпуска деклараций на товары

ФТС разъяснила, какие распространенные ошибки частники ВЭД, затягивают оформление и выпуск товаров:
- Некорректное указание сведений о кодах видов транспортных и разрешительных документов в графе 44 ДТ, из-за чего ДТ не проходит.
- Непредставление одновременно с подачей ДТ документов позволяющих, в том числе, принять решение о классификационном коде товара (отсутствие технической документации, либо в представленных документах не содержатся все необходимые характеристики товара, которые могут повлиять на классификацию, запреты и ограничения).
- Указание в 31 графе ДТ описание товаров в объеме, не позволяющем соотнести товары с представленными разрешительными документами или документами, подтверждающими заявленные льготы (например, отсутствие сведений о модели, артикуле товаров или ошибки декларантов в заявленных артикулах, моделях).
- Переход на оплату товара в валюте, отличной от валюты контракта. Данный факт, при условии несвоевременного внесения изменений в УНК или представления не всех дополнений к контракту в таможню, обязывает направить пояснения.
- Сдача ДТ, по которым отсутствуют деньги, достаточные для списания таможенных платежей. Помимо отказа в выпуске товаров по ДТ, проверка по которой завершена таможенным органом, это также приводит к выявлению рисков при повторной подаче товаров, что замедляет процесс таможенного оформления.
Трудности на практике вызывает не только декларирование товаров. Валютное регулирование и валютный контроль, бухучет экспортно-импортных операций – в сфере ВЭД произошли глобальные изменения.
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