Госзакупки

ГИС ЕИС будет недоступна

Система информирует о проведении плановых регламентных работ по обновлению.

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Из-за технических работ, не будут доступны:

  • Личный кабинет поставщика с 23:00 02.12.2022 до 00:00 03.12.2022
  • Мобильное приложение ГИС ЕИС с 23:00 02.12.2022 до 23:20 02.12.2022

Проведение регламентных работ предусмотрено по московскому времени.

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