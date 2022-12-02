❗ Налоговый кодекс перепишут

Об этом рассказал первый зампред ГД Александр Жуков.

«Работа очень сложная, но необходимая. Потому что пользоваться сейчас Налоговым кодексом очень трудно», – цитирует его слова «Парламентская газета».

Депутат отметил, что иногда на заседании Госдумы рассматривают сразу несколько законопроектов с поправками в НК, потому что их готовили разные департаменты в министерствах и Правительстве.

Иногда даже на одном и том же заседании принимаются «поправки в поправки» в НК РФ.