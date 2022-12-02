❗ Налоговый кодекс перепишут

Об этом рассказал первый зампред ГД Александр Жуков.
«Работа очень сложная, но необходимая. Потому что пользоваться сейчас Налоговым кодексом очень трудно», – цитирует его слова «Парламентская газета».
Депутат отметил, что иногда на заседании Госдумы рассматривают сразу несколько законопроектов с поправками в НК, потому что их готовили разные департаменты в министерствах и Правительстве.
Иногда даже на одном и том же заседании принимаются «поправки в поправки» в НК РФ.
«Наверное, надо этот процесс серьезно улучшить и синхронизировать, по крайней мере, объединяя по пять законопроектов в один. Тогда не будет роста принятых законопроектов, но это будет серьезная экономия времени Госдумы, Совета Федерации и Правительства», – сказал политик.