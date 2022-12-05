Утвердили новый бланк на раскрытие налоговой тайны с электронным форматом 5.03

Можно с кем-то поделиться своей налоговой тайной, а можно и вовсе сделать ее общедоступной. Для этого надо направить в ИФНС согласие. Форму, формат и порядок заполнения этого бланка обновили.

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Опубликован приказ ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1085@.

Новый формат согласия – 5.03.

Ранее ФНС и Минцифры объясняли, как IT-компаниям заполнять бланк согласия на раскрытие налоговой тайны для форматов 5.01 и 5.02. Это необходимое условие для аккредитации.

В бланке надо указать код комплекта сведений, если сведения признаются общедоступными под определенную задачу.

Если нет нужного комплекта, указывают отдельные коды сведений.

Эти коды берут из классификатора, который составляет ФНС и размещает на своем сайте.

Например, для IT-компании код 20009 – сведения для представления в Минцифры (средняя зарплата, доход компании, данные о пониженных взносах).

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