Военных собираются лечить в гражданских больницах

Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции или недавно оттуда вернувшимся, планируют разрешить лечиться в гражданских больницах и поликлиниках. Сейчас на них не распространяется действие полиса ОМС.

Как только человек становится военным, он должен сдать полис ОМС и получать помощь в специализированных военно-медицинских организациях. Они могут находиться далеко от дома, поэтому военным приходится ездить в другие города за медицинской помощью.

Как сообщает «Парламентская газета», заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина выступила с предложением оказывать помощь военным в гражданских больницах.

В Госдуме инициативу пока не поддержали: Минобороны и так обеспечивает квалифицированной медицинской помощью весь свой личный состав.