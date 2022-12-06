Мобилизация

Военных собираются лечить в гражданских больницах

Полис ОМС у военных «замораживается», и они должны ездить за помощью в другие города, где есть военно-медицинские организации. Это правило собираются пересмотреть.

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Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции или недавно оттуда вернувшимся, планируют разрешить лечиться в гражданских больницах и поликлиниках. Сейчас на них не распространяется действие полиса ОМС.

Как только человек становится военным, он должен сдать полис ОМС и получать помощь в специализированных военно-медицинских организациях. Они могут находиться далеко от дома, поэтому военным приходится ездить в другие города за медицинской помощью.

Как сообщает «Парламентская газета», заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина выступила с предложением оказывать помощь военным в гражданских больницах.

В Госдуме инициативу пока не поддержали: Минобороны и так обеспечивает квалифицированной медицинской помощью весь свой личный состав.

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