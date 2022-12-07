Банкротство

Физлицам спишут задолженности без суда

Банкротство без обращения в суд длится полгода, не нужно платить судебные издержки. Достаточно только подать заявление в МФЦ.

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Минэкономразвития предложило увеличить максимальную сумму долга до миллиона, а минимальную снизить до 25 тыс., сообщает «Парламентская газета». Сейчас банкротом без решения суда могут должники от 50 до 500 тыс. рублей, если у них нет имущества для конфискации.

30 ноября 2022 года законопроект об упрощенной процедуре банкротства начали обсуждать в Правительстве.

«Процедурой стоит воспользоваться, если у человека нет средств для уплаты долга. Это помогает выйти из финансового кризиса и начать жизнь заново», – сообщила Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Внесудебное банкротство длится полгода, услуга оказывается бесплатно в МФЦ. Также списание долгов без суда не ограничит поездки за границу. Тогда как процедура банкротства в суде может затянуться на несколько лет, стоимость издержек примерно 100 тыс. рублей, а пока дело рассматривают, должник не может уехать из РФ.

При этом, компании должны объявить себя банкротами только через суд. В отношении банкротов прекращаются исполнительные производства, банки не начисляют пени, неустойки и проценты по займам.

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