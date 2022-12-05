Право на досрочную пенсию расширят

Социальным педагогам, работающим в общеобразовательных учреждениях, предлагают разрешить выход на досрочную пенсию. Об этом Мишустина просят депутаты Госдумы, узнали «Известия».

Сегодня право выхода на досрочную пенсию есть только у тех социальных педагогов, которые работают в спецучреждениях: детских домах, образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии или нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Однако такие же преподаватели в обычных школах этой льготой воспользоваться не могут.

Парламентарии считают это несправедливым и ссылаются на разъяснения Минтруда, согласно которым право на досрочную пенсию сегодня могут получить все педагоги, работа которых сопряжена с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, в том числе повышенными психофизиологическими нагрузками.