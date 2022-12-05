Вебинары для бухгалтеров

💡 Бухгалтерам расскажут, как составить финмодель на 2023 год и подсказать директору пути развития компании

Спрогнозировать выручку, денежный поток, прибыль бизнеса, а также просчитать как изменения внутри компании или на рынке отразятся на финансовом положении в будущем, помогает финансовая модель.

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Финансовая модель помогает собственникам бизнеса контролировать развитие компании, а управленческому персоналу держать руку на пульсе.

На вебинаре разберемся, как ее настроить на 2023 год.

Записывайтесь и подключайтесь сегодня в 15:00 мск.

На вебинаре научимся:

  • Считать, какая выручка и прибыль нам нужны за год.
  • Определять, как работать выгоднее.
  • Выяснять, какие именно периоды нам понадобятся деньги и сколько именно.
  • Понимать собственное финансирование нужно или заемное.
  • Управлять точкой безубыточности и управлять расходами.
  • Выявлять, за счет чего мы можем достигнуть максимизации прибыли.
  • Применять тактическое планирование.
  • Разрабатывать инструменты финансового моделирования. При этом поиграем показателями и выясним, а что будет с бизнесом в зависимости от того, какое решение мы принимаем сегодня.

Записаться, это бесплатно.

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