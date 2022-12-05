💡 Бухгалтерам расскажут, как составить финмодель на 2023 год и подсказать директору пути развития компании

Финансовая модель помогает собственникам бизнеса контролировать развитие компании, а управленческому персоналу держать руку на пульсе.
На вебинаре разберемся, как ее настроить на 2023 год.
Записывайтесь и подключайтесь сегодня в 15:00 мск.
На вебинаре научимся:
- Считать, какая выручка и прибыль нам нужны за год.
- Определять, как работать выгоднее.
- Выяснять, какие именно периоды нам понадобятся деньги и сколько именно.
- Понимать собственное финансирование нужно или заемное.
- Управлять точкой безубыточности и управлять расходами.
- Выявлять, за счет чего мы можем достигнуть максимизации прибыли.
- Применять тактическое планирование.
- Разрабатывать инструменты финансового моделирования. При этом поиграем показателями и выясним, а что будет с бизнесом в зависимости от того, какое решение мы принимаем сегодня.
Записаться, это бесплатно.