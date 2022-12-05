Пользователи интернета

Посылки от «Почты России» можно получить в ближайшем магазине, пункте выдачи заказов или в кофейне

Предприниматели за помощь «Почте России» получат 15% от стоимости одной доставки.

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«Почта России» начала доставлять посылки в розничные магазины, пункты выдачи заказов маркетплейсов и в кофейни, которые находятся дальше 500 м. от отделения почты. Об этом говорится на сайте «Почты России».

Партнеры, которые будут принимать почтовые посылки, получат агентское вознаграждение – 15% от стоимости одной доставки.

Для того, чтобы начать сотрудничество с «Почтой России», нужно оставить заявку, затем заключить онлайн договор на прием посылок и подключить почтовые сервисы.

«Открывая у себя пункты приёма посылок, партнёр получит не только дополнительный доход, но и новых клиентов, которым сможет предложить услуги, связанные с его основным бизнесом. Почта, в свою очередь, значительно расширит сеть офисов, и клиенты получат больше удобных локаций в шаговой доступности по всей стране», – сообщил Алексей Лаптев представитель «Почты России».

Предпринимателям понадобятся только ноутбук с интернетом, принтер и весы.

С почтой уже начали сотрудничать более 60-ти пунктов в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде.

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