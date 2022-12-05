Криптовалюта

Легализуют криптовалюту не раньше 2023 года

Криптовалюту нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны, но ее можно будет применять в том числе для для оплаты поставок по параллельному импорту.

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В 2023 году криптовалюта появится в России в качестве легального продукта, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Коммерсант».

Он рассказал, что законопроект об использовании криптовалют для международных расчетов рассчитывали принять до конца года, но до сих пор инициатива проходит согласование.

Криптовалюту планируют использовать для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию.

«В зарубежных расчетах (криптовалюта.– «Ъ») вполне может использоваться, она и сейчас используется, просто ставят вопрос, что надо завести правовое поле, в том числе чтобы платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования»,– уточнил глава думского комитета.

В сентябре премьер Михаил Мишустин поручил Минфину, Центробанку, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ до конца года выработать единую позицию по законам, регулирующим майнинг, а также выпуск и обращение цифровых валют. В середине ноября в Госдуму внесли законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу.

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