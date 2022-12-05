Налоги, взносы, пошлины

💥 Будут новые КБК по НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль

С 2023 года меняются некоторые КБК – например, по дивидендам по ставке 13% и 15%, по страховым взносам, в том числе фиксированным взносам ИП. Причем обычные фиксированные взносы и 1% от дохода надо будет платить на разные КБК.

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Минфин опубликовал на своем сайте приказ от 22.11.2022 № 177н. Но документ пока официально не принят и на официальном портале не опубликован. Он находится на регистрации в Минюсте.

В частности, меняются КБК по налогу на прибыль для организаций-участников КГН.

Также меняется КБК по НДФЛ с дивидендов:

  • по ставке 13% – 182 1 01 02130 01 0000 110;
  • по ставке 15% – 182 1 01 02140 01 0000 110.

По страховым взносам будут новые КБК. В приказе они приведены с разным уровнем агрегирования.

Поясним, в рамках вида и подвида доходов код с большим значением уровня агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня.

По взносам есть КБК уровня 3: 182 1 02 01000 01 0000 160 – страховые взносы, распределяемые по видам страхования.

А есть КБК по каждому виду (ОПС, ОМС, ОСС), у которых код уровня – 4.

КБК

Наименование кода поступлений в бюджет

182 1 02 01010 01 0000 160

Страховые взносы в части ОПС

182 1 02 01020 01 0000 160

Страховые взносы в части ОСС

182 1 02 01030 01 0000 160

Страховые взносы в части ОМС

Напомним, с 2023 года бизнес будет платить взносы по единому тарифу без разделения на ОПС, ОСС, ОМС.

По фиксированным взносам также будут новые КБК.

С кодом уровня 3 идут:

  • страховые взносы в совокупном фиксированном размере – 182 1 02 02000 00 0000 160;
  • страховые взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. – 182 1 02 03000 01 0000 160.

По коду уровня 4 будут такие КБК:

КБК

Наименование кода поступлений в бюджет

182 1 02 02010 01 0000 160

Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, в части ОПС

182 1 02 02020 01 0000 160

Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, в части ОМС

! Обращаем внимание, что в 14-ом поле КБК будет не 0, а 1, если это взнос или 2, если это пени.

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💥 Будут новые КБК по НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль

С 2023 года меняются некоторые КБК – например, по дивидендам по ставке 13% и 15%, по страховым взносам, в том числе фиксированным взносам ИП. Причем обычные фиксированные взносы и 1% от дохода надо будет платить на разные КБК.

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