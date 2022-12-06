Банки

Банки обязали обновить все терминалы, чтобы считывать QR-коды при оплате

Поменять оборудование нужно до апреля 2023 года и потратить десятки миллиардов рублей.

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Национальная система платежных карт (НСПК) обязала банки принимать оплату по QR-кодам с телефонов. Об этом сообщает «Коммерсант».

До 25 апреля 2023 года банки обновят половину POS-терминалов, чтобы принимать оплату по QR-коду с карты «Мир». С 25 октября 2023 года 85% терминалов должны принимать оплату с помощью смартфона. Получить код могут держатели карты «Мир» в мобильном приложении, а продавцы должны его отсканировать для приёма платежей.

В российских магазинах установлено 3,7 млн POS-терминалов. Многие из них не могут считывать QR-коды, их придется заменять. Один терминал стоит около 15-20 тыс. рублей, общие затраты на обновление могут составить десятки миллиардов рублей.

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