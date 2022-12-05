Подать заявление на выпуск карты москвича можно только в электронном виде

С 1 декабря 2022 года подать заявление на получение карты москвича можно только онлайн на портале mos.ru. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого электронную заявку могли подавать только ученики московских школ, студенты колледжей и столичных вузов с гражданством РФ.

Основная информация будет заполнена автоматически данными из личного кабинета, нужно будет только указать льготную категорию, прикрепить фото и выбрать удобное место получения карты. Если с онлайн-оформлением возникнут сложности, то помогут сотрудники центра «Мои документы».

Карта москвича дает право на льготный проезд в транспорте Москвы и пригородных поездах, скидки в магазинах, льготное посещение музеев. Картой можно пользоваться в поликлиниках в качестве полиса ОМС, в библиотеках (на нее записывается читательский билет), в школах (для прохода и питания).