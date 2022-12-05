ЦБ: малый бизнес отказывается от кредитов, даже одобренных банком

Российский малый бизнес отказывается от уже одобренных банками кредитов, заявил член совета директоров Центробанка (ЦБ) Михаил Мамута. По его словам, бизнес идет на это из-за «недостаточной определенности своих перспектив», пишет «Коммерсант».

Эту тему чиновник обсудил по видеоконференции на совете регионов «Опора России» в Сочи.

Он заявил, что с 2021 по 2022 годы портфель малого бизнеса вырос на 30%. Банки сохраняют интерес к выдаче кредитов для малого бизнеса. Но бизнес, что парадоксально, кредиты не берет.

Как показал октябрьский опрос экс-омбудсмена МСП Анастасии Татуловой, выручка малого и среднего бизнеса резко упала после объявления частичной мобилизации: с этим столкнулись почти 70% предпринимателей.

В октябре индекс деловой активности МСП в России снижался два месяца подряд, составив 48,5 пункта.