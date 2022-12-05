Малый и средний бизнес

ЦБ: малый бизнес отказывается от кредитов, даже одобренных банком

Банки горят желанием кредитовать бизнес, но представители МСП не берут деньги под проценты. А виной всему неопределенность будущего.

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Российский малый бизнес отказывается от уже одобренных банками кредитов, заявил член совета директоров Центробанка (ЦБ) Михаил Мамута. По его словам, бизнес идет на это из-за «недостаточной определенности своих перспектив», пишет «Коммерсант».

Эту тему чиновник обсудил по видеоконференции на совете регионов «Опора России» в Сочи.

Он заявил, что с 2021 по 2022 годы портфель малого бизнеса вырос на 30%. Банки сохраняют интерес к выдаче кредитов для малого бизнеса. Но бизнес, что парадоксально, кредиты не берет.

Как показал октябрьский опрос экс-омбудсмена МСП Анастасии Татуловой, выручка малого и среднего бизнеса резко упала после объявления частичной мобилизации: с этим столкнулись почти 70% предпринимателей.

В октябре индекс деловой активности МСП в России снижался два месяца подряд, составив 48,5 пункта.

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