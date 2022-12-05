Путин подписал закон о бюджете

Российско-китайская торговля, ни шатко ни валко существовавшая с XVII века, получила мощный импульс в времена, когда чай стал общей потребностью, появился масс-маркет. Великий чайный путь сложился в давние времена и шел т юга Китая, через Кяхту, до Нижнего Новгорода, Москвы, Петербурга и даже до Лондона.