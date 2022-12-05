Путин подписал закон о бюджете
Отрыв бюджетных доходов от расходов в следующем году приведет к дефициту в размере 2,9 трлн руб. (около 2% ВВП). К 2025 год он постепенно снизится до 0,7% ВВП.
Отрыв бюджетных доходов от расходов в следующем году приведет к дефициту в размере 2,9 трлн руб. (около 2% ВВП). К 2025 год он постепенно снизится до 0,7% ВВП.
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