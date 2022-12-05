Строители отправятся в Мариуполь с бизнес-миссией

Объединение предпринимателей «Опора России» вместе с правительством ДНР готовят в 2023 году бизнес-миссию в Мариуполь, сообщает «ТАСС».
«В ближайшие 10-15 лет именно там будет строительный бум: это значит, что краска, кирпич, кровельные материалы – это все будет востребовано и все будет „сжигаться“ в „топку“ стройки. Поэтому не надо ждать», – заявил Андрей Шпиленко, председатель правления Корпорации развития ДНР.
В Донецкую Народную Республику приглашают всех предпринимателей, инвесторов и застройщиков.