Экономика России

Строители отправятся в Мариуполь с бизнес-миссией

Благоприятный для бизнесменов и инвесторов строительный бум в ДНР продлится 10-15 лет.

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Объединение предпринимателей «Опора России» вместе с правительством ДНР готовят в 2023 году бизнес-миссию в Мариуполь, сообщает «ТАСС».

«В ближайшие 10-15 лет именно там будет строительный бум: это значит, что краска, кирпич, кровельные материалы – это все будет востребовано и все будет „сжигаться“ в „топку“ стройки. Поэтому не надо ждать», – заявил Андрей Шпиленко, председатель правления Корпорации развития ДНР.

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