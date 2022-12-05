Деловая активность выросла

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в ноябре увеличился до 48,3 пункта, со ссылкой на данные S&P Global пишет «Коммерсант».

Совокупный индекс PMI вырос до 50 пунктов после 45,8, индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в ноябре вырос до 53,2 пункта с 50,7 в октябре.

Значение индекса менее 50 пунктов показывает снижение деловой активности в стране, выше 50 – рост. S&P считает, что полученные данные свидетельствуют о «более мягком снижении как объема производства, так и новых заказов», а также о снижении занятости.

«Что касается ценообразования, то инфляция производственных затрат немного снизилась», – говорится в сообщении компании.

Резкий спад деловой активности в секторе услуг в октябре S&P Global также связывал со слабым спросом и сокращением клиентской базы из-за санкций.

В прошлом месяце также снизилась деловая активность в российском производственном секторе.