Экономика России

Деловая активность выросла

После октябрьского падения до 43,7 пункта, что стало минимумом за семь месяцев, показатели выросли.

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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в ноябре увеличился до 48,3 пункта, со ссылкой на данные S&P Global пишет «Коммерсант».

Совокупный индекс PMI вырос до 50 пунктов после 45,8, индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в ноябре вырос до 53,2 пункта с 50,7 в октябре.

Значение индекса менее 50 пунктов показывает снижение деловой активности в стране, выше 50 – рост. S&P считает, что полученные данные свидетельствуют о «более мягком снижении как объема производства, так и новых заказов», а также о снижении занятости.

«Что касается ценообразования, то инфляция производственных затрат немного снизилась», – говорится в сообщении компании.

Резкий спад деловой активности в секторе услуг в октябре S&P Global также связывал со слабым спросом и сокращением клиентской базы из-за санкций.

В прошлом месяце также снизилась деловая активность в российском производственном секторе.

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