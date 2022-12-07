Банки

Цифровой рубль планируют ввести в оборот в 2023 году

Сейчас 12 банков тестируют систему цифрового рубля, запуск готовится в I квартале 2023 года.

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Депутат Анатолий Аксаков заявил, что законопроект по запуску в оборот цифрового рубля рассмотрят в ближайшую неделю.

«Буквально на этой неделе внесем законопроект, касающийся цифрового рубля. То есть уже практически все подготовлено для того, чтобы цифровой рубль узаконить, и дальше рассчитываем, что в первом квартале 2023 года мы его запустим», – сообщил Анатолий Аксаков.

В пилотном тестировании цифрового рубля участвуют 12 банков. Банк России собирается опробовать проект на реальных клиентах в апреле 2023 года. Сейчас работают над тем, как менять цифровые рубли на иностранную валюту, и как наладить доступ нерезидентам.

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