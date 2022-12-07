Цифровой рубль планируют ввести в оборот в 2023 году

Депутат Анатолий Аксаков заявил, что законопроект по запуску в оборот цифрового рубля рассмотрят в ближайшую неделю.
«Буквально на этой неделе внесем законопроект, касающийся цифрового рубля. То есть уже практически все подготовлено для того, чтобы цифровой рубль узаконить, и дальше рассчитываем, что в первом квартале 2023 года мы его запустим», – сообщил Анатолий Аксаков.
В пилотном тестировании цифрового рубля участвуют 12 банков. Банк России собирается опробовать проект на реальных клиентах в апреле 2023 года. Сейчас работают над тем, как менять цифровые рубли на иностранную валюту, и как наладить доступ нерезидентам.