Инвестиции

Через «Тинькофф инвестиции» можно будет торговать заблокированными акциями

Продать акции могут даже неквалифицированные инвесторы, а вот покупка доступна только опытным участникам рынка.

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Брокер Тинькофф разрешит своим пользователям торговать заблокированными на СПБ Бирже бумагами на внебиржевом рынке, пишут «Ведомости».

Пока что инвесторам будут доступны 18 акций иностранных компаний и 12 ETF. Среди них эмитенты: Coca-Cola, NVIDIA, Bank of America, Netflix, PayPal, Shell, Boeing, Uber, расписки Li Auto, AT&T, HP, Activision Blizzard, Realty Income Corporation, Delta Air Lines, Coinbase, Alteryx и Crocs.

Торговать можно и фондами ETF – Invesco China Technology, Vanguard S&P 500, SPDR Gold Shares и iShares MSCI China.

Торговать ценными бумагами можно, если они покупались через «Тинькофф инвестиции» или были переведены от другого брокера до 21 ноября 2022 года.

Продать замороженные активы могут все инвесторы, тогда как покупать акции и фонды будут только квалифицированные участники рынка.

По оценке Центробанка, от блокировки пострадало больше 5 млн инвесторов, их акции на сумму свыше 320 млрд рублей были заморожены.

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