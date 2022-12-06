Отчетность в ПФР

✅ Утвердили перечень кодов ОКВЭД для бюджетников, которые в 2023 году ежемесячно будет сдавать ЕФС-1

В форме ЕФС-1, которую работодатели будут сдавать с 2023 года, много разделом, для каждого случай – свой. Подраздел 1.3 ежемесячно до 25 числа будут сдавать бюджетные организации. Какие – определил Минтруд.

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Опубликован приказ Минтруда от 02.09.2022 № 507н.

Утвердили виды деятельности, при которых государственные (муниципальные) учреждения должны ежемесячно отчитываться о зарплате сотрудников.

Смотрите в нашей таблице, кто должен сдавать новый отчет.

Сфера деятельности

Коды ОКВЭД

Образование

85, 85.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.2, 85.21, 85.22, 85.22.1, 85.22.2, 85.22.3, 85.23, 85.3, 85.30, 85.4, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 85.41.91, 85.42, 85.42.1, 85.42.2, 85.42.9, 93.11, 93.12, 93.19

Наука

72, 72.1, 72.11, 72.19, 72.19.1, 72.19.11, 72.19.12, 72.19.3, 72.19.4, 72.19.9, 72.2, 72.20, 72.20.1, 72.20.2, 91.04

Медицина

86.1, 86.10, 86.2, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.4, 86.90.9

Социальные услуги

87.10, 87.20, 87.3, 87.30, 87.9, 87.90, 88.1, 88.10, 88.99

Искусство и кинематография

59.11, 59.13, 59.14, 60, 60.1, 60.10, 60.2, 60.20, 90, 90.0, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.04.2, 90.04.3

Саму форму ЕФС-1 еще не утвердили. Есть только проект.

1

В отчете будет код должности, код категории персонала, звание (ученая степень), размер оклада, код и сумма выплаты.

Например, у главбуха в бюджете код должности Г0053, у простого бухгалтера – Б0045.

Коды выплат, в частности, такие:

  • по окладу – ОВ-04;
  • по тарифной ставке – ОВ-03;
  • за работу в выходные дни ­– КВ-03;
  • за работу в ночное время – КВ-04;
  • отпускные – СЗ-01;
  • доплата до МРОТ – ИВ-01.
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Какими документами оформляется годовая инвентаризация

Годовая инвентаризация – необходимая процедура перед составлением бухгалтерской отчетности по итогам года. Расскажем какими документами оформляется каждый этап мероприятий в рамках годовой инвентаризации.

Какими документами оформляется годовая инвентаризация
Отчетность в ПФР

✅ Утвердили перечень кодов ОКВЭД для бюджетников, которые в 2023 году ежемесячно будет сдавать ЕФС-1

В форме ЕФС-1, которую работодатели будут сдавать с 2023 года, много разделом, для каждого случай – свой. Подраздел 1.3 ежемесячно до 25 числа будут сдавать бюджетные организации. Какие – определил Минтруд.

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