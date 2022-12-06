✅ Утвердили перечень кодов ОКВЭД для бюджетников, которые в 2023 году ежемесячно будет сдавать ЕФС-1

Опубликован приказ Минтруда от 02.09.2022 № 507н.
Утвердили виды деятельности, при которых государственные (муниципальные) учреждения должны ежемесячно отчитываться о зарплате сотрудников.
Смотрите в нашей таблице, кто должен сдавать новый отчет.
Сфера деятельности
Коды ОКВЭД
Образование
85, 85.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.2, 85.21, 85.22, 85.22.1, 85.22.2, 85.22.3, 85.23, 85.3, 85.30, 85.4, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 85.41.91, 85.42, 85.42.1, 85.42.2, 85.42.9, 93.11, 93.12, 93.19
Наука
72, 72.1, 72.11, 72.19, 72.19.1, 72.19.11, 72.19.12, 72.19.3, 72.19.4, 72.19.9, 72.2, 72.20, 72.20.1, 72.20.2, 91.04
Медицина
86.1, 86.10, 86.2, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.4, 86.90.9
Социальные услуги
87.10, 87.20, 87.3, 87.30, 87.9, 87.90, 88.1, 88.10, 88.99
Искусство и кинематография
59.11, 59.13, 59.14, 60, 60.1, 60.10, 60.2, 60.20, 90, 90.0, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.04.2, 90.04.3
Саму форму ЕФС-1 еще не утвердили. Есть только проект.
В отчете будет код должности, код категории персонала, звание (ученая степень), размер оклада, код и сумма выплаты.
Например, у главбуха в бюджете код должности Г0053, у простого бухгалтера – Б0045.
Коды выплат, в частности, такие:
- по окладу – ОВ-04;
- по тарифной ставке – ОВ-03;
- за работу в выходные дни – КВ-03;
- за работу в ночное время – КВ-04;
- отпускные – СЗ-01;
- доплата до МРОТ – ИВ-01.