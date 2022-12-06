Штрафы за отсутствие ОСАГО хотят увеличить в шесть раз

Депутаты петербургского Заксобрания предложили изменить статью 12.37 КоАП, сообщает «Парламентская газета». Они хотят наказывать автомобилистов, у которых полис оформлен, но не действует или не на руках. Размер штрафа будет не 500 рублей, а 3 тыс. рублей. Если водитель даже не оформлял ОСАГО, то ему выпишут штраф не на 800 рублей, а на 5 тыс. рублей.

Из-за того, что купить страховку дороже, чем платить штрафы, автовладельцы отказываются от ОСАГО и выбирают платить штрафы.

Парламентарии поделились статистикой, по которой в 2021 году автомобилистов без полисов стало больше в 39 регионах. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 26,8 тыс. водителей без ОСАГО в Московской области, 25,3 тыс. – в Краснодарском крае, больше 18 тыс. – в Москве, 21,3 тыс. – в Башкортостане и 18,7 тыс. в Татарстане.

Сейчас дорабатывается автоматизированная система, которая по данным с камер будет вычислять, есть ли на машину страховка или нет.

Штрафы будут приходить автоматически, возможно, не более одного в день, но за месяц их может накопиться много.