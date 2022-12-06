Налоговые доходы регионов упали впервые после пандемии

В октябре 2022 года налоговые доходы регионов упали на 6,6% или на 94,5 млрд рублей по сравнению с тем же месяцем 2021 года, пишут «Известия». В октябре прошлого года налоговая собрала 1,43 трлн рублей, в этом – 1,33 трлн.

Общий объем налоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов с начала 2022 года по октябрь все же больше на 15%, чем в январе-октябре 2021 года.

Сильнее всего сократились доходы региональных бюджетов от налога на прибыль . По сравнению с прошлым годом сборы уменьшились на 40,2% или на 228,5 млрд и составили 340,2 млрд рублей. Аналитики FinExpertiza связывают спад с убытками бизнеса и падением спроса.

Внесла свой вклад и новая антикризисная налоговая норма. По ней предприятия больше не учитывают положительную курсовую разницу по валютным депозитам и кредитам: в итоге уменьшились сборы по налогу на прибыль.

Будете готовить отчетность по налогу на прибыль – учитывайте ключевые разъяснения Минфина и ФНС и решения высших судебных инстанций 2-го квартала по проблемным ситуациям. Все есть в курсе повышения квалификации «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация»

Спад отчасти компенсируют другие налоговые сборы: зарплаты выросли, поднялся и НДФЛ на 17% или на 69,1 млрд рублей. Стало больше поступлений от налогов на имущество (+13% или 26,7 млрд рублей), акцизов (+16,3% или 13,8 млрд рублей), а также от предпринимателей на УСН (+16% или 22,6 млрд рублей).

Заметно сократились налоговые доходы Мурманской области, Краснодарского края, Хакасии, Чукотского автономного округа, Дагестана.

В 39 регионах поступления увеличились. Наибольший прирост в Ингушетии, Сахалинской и Пензенской областях.

В годовом выражении общие налоговые доходы страны выросли на 18%. Как отмечает FinExpertiza, в начале 2022 года в бюджет поступали сверхдоходы от нефтегазовых предприятий. Во второй половине года спрос на энергоносители упал и поступлений стало меньше.