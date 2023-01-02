Основные средства

Чтобы завышать стоимость ОС и НМА в налоговом учете в 1,5 раза, надо прописать это в учетной политике

С 2023 года заработали поправки в статью 257 НК с новым порядком определения стоимости амортизируемого имущества. Первоначальную стоимость некоторых основных средств и нематериальных активов можно учитывать с коэффициентом 1,5.

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То есть, первоначальная стоимость ОС будет больше, чем расходы на его покупку.

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Речь идет о таких объектах, отнесенных к сфере искусственного интеллекта:

Первоначальную стоимость объектов определяют на дату ввода амортизируемого имущества в эксплуатацию.

Норма о коэффициенте 1,5 распространяться только на те объекты ОС и НМА, которые будут введены в эксплуатацию начиная с 01.01.2023.

Кроме того, коэффициент 1,5 – это право, а не обязанность. Поэтому организация должна прописать такую норму в своей учетной политике. Когда это будет включено в УП, с того года и можно применять коэффициент 1,5.

Такое уточнение делает Минфин в письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245.

 

Основные средства

Чтобы завышать стоимость ОС и НМА в налоговом учете в 1,5 раза, надо прописать это в учетной политике

С 2023 года заработали поправки в статью 257 НК с новым порядком определения стоимости амортизируемого имущества. Первоначальную стоимость некоторых основных средств и нематериальных активов можно учитывать с коэффициентом 1,5.

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