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Клиенты хвалят валютный контроль в Ак Барсе, но жалуются, что карточки выдают долго

Бухгалтеры довольны, как идет работа с банком после начала санкций, но вот у клиентов-физлиц много проблем с выдачей карточек банка. Разбираемся, что там такое.

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Клиенты хвалят валютный контроль в Ак Барсе, но жалуются, что карточки выдают долго
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

«Клерк» снова собирает отзывы в «Рейтинг компаний»! Сегодня выясняем, что думают клиенты про Ак Барс Банк.

Самое «больное» место для бухгалтеров в последние несколько месяцев – это валютные переводы. Для тех, кто работает с иностранными поставщиками, выбор банка стал жизненно важным. Именно эту тему часто обсуждают в «Красном уголке бухгалтера», и вот что пишут про Ак Барс:

«Валютный контроль в Ак барсе очень адекватный».

«Мы работаем с АК Барс Банком. Но у нас простые валютные операции. У нас контракт с Китаем долгосрочный, в долларах. Покупаем валюту и платим в Китай. Проблем пока не было».

Читатели «Клерка» последний раз писали про банк еще в мае: тогда хвалили программу Ак Барса с Казаньэкспресс.

А вот осенние отзывы на просторах интернета радуют меньше: многие клиенты-физлица жалуются на проблемы с выдачей карт. Говорят про технические сбои, некорректно указанные сроки доставки карты и сложности с курьерами. Вот что пишет один из московских клиентов:

«Заказала кредитную карту – сначала заявку потеряли и на следующий день пришлось оформлять новую. Обещали доставку в определённый день и я 10 раз попросила связаться со мной в день доставки пораньше и пораньше приехать – я живу рядом с офисом доставки. В итоге курьер с этим не справился и мимо меня проехал по маршруту, не заехав. Попытался договориться на самый последний слот по времени – видимо, на обратном пути как раз. Жаль, что так легко отказываются от клиентов».

Проблемы решаются далеко не всегда, но банк старается оперативно отвечать. Давайте накидаем больше отзывов?

В «Рейтинге компаний» на «Клерке» можно прямо сейчас написать, как вам сотрудничество с Ак Барсом – похвалить или попросить решить проблему. Переходите сюда и пишите.

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