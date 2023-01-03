Нематериальные активы

По программам для ЭВМ из российского реестра амортизацию можно считать с коэффициентом 3

С 2023 года у компаний появилось право применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенных в реестр российских программ.

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Эту норму можно применять с 01.01.2023 только в тех отчетных (налоговых) периодах, в течение которых такие программы будут находиться в реестре.

Реестр российского ПО – на сайте Минцифры.

Годовую отчетность нельзя сдать без учета всех ФСБУ. Да и учетную политику на 2023 год без них не напишешь. Между тем, в нюансах ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» путаются даже профи бухучета. Зачем вам лишние сложности? Вы долго его ждали и он готов – курс повышения квалификации «Клерка» по новым ФСБУ. Забирайте последние места прямо сейчас!

При этом дата ввода в эксплуатацию НМА роли не играет, сообщает Минфин в письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245.

Повышающий коэффициент – это право, а не обязанность. Решение о его применении, а также конкретный размер коэффициента к основной норме амортизации должны быть отражены в учетной политике для целей налогообложения.

Нематериальные активы

По программам для ЭВМ из российского реестра амортизацию можно считать с коэффициентом 3

С 2023 года у компаний появилось право применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенных в реестр российских программ.

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