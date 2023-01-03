По программам для ЭВМ из российского реестра амортизацию можно считать с коэффициентом 3

Эту норму можно применять с 01.01.2023 только в тех отчетных (налоговых) периодах, в течение которых такие программы будут находиться в реестре.

Реестр российского ПО – на сайте Минцифры.

Годовую отчетность нельзя сдать без учета всех ФСБУ. Да и учетную политику на 2023 год без них не напишешь. Между тем, в нюансах ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» путаются даже профи бухучета. Зачем вам лишние сложности? Вы долго его ждали и он готов – курс повышения квалификации «Клерка» по новым ФСБУ. Забирайте последние места прямо сейчас!

При этом дата ввода в эксплуатацию НМА роли не играет, сообщает Минфин в письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245.

Повышающий коэффициент – это право, а не обязанность. Решение о его применении, а также конкретный размер коэффициента к основной норме амортизации должны быть отражены в учетной политике для целей налогообложения.