Банки

Бизнес стал чаще предпочитать платежи по QR-коду

Предприниматели вместо классического эквайринга предпочитают принимать платежи по QR-коду. Комиссия за транзакции меньше и не нужен терминал.

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В 2022 году предприниматели стали принимать платежи по QR-коду в 3 раза чаще, сообщает исследование «Делобанка». Таким способом оплаты пользуются 42% опрошенных, тогда как в 2021 году QR-коды принимали только 14%.

В этом году оплату картой принимали 35% предпринимателей, тогда как в прошлом – 52%.

Новая технология позволяет принимать бесконтактную оплату с помощью телефона по NFC или по QR-коды через систему быстрых платежей (СБП). Смартфон начал выполнять функции банковского терминала. В 2022 году эквайрингом в телефоне начали пользоваться 15% опрошенных, в прошлом году – 8%.

Максимальная комиссия за транзакцию через СБП – 0,7% от размера платежа. Это в 3 раза меньше, чем при классическом банковском эквайринге.

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