Кредитные каникулы можно будет получать на постоянной основе

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил предложение сделать программу с кредитными каникулами бессрочной, сообщает «RG.RU».

Должник, который оказался в трудной ситуации и не может погасить долги, вправе потребовать у банка каникулы на 6 месяцев. В это время он может не платить по кредитному договору, не будет неустоек, а приставы не заберут залог. Однако возвращать долг все равно придется и проценты тоже начислят.

На кредитные каникулы можно уйти только один раз за время действия договора. Отсрочку на полгода дадут тем, чьи доходы упали минимум на 30% по сравнению с прежним доходом за месяц (из расчета на год).