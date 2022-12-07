Банки

Кредитные каникулы можно будет получать на постоянной основе

Программу по отсрочке платежей на полгода сделают бессрочной. Уйти на каникулы можно только один раз по одному кредитному договору.

Версия для печати

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил предложение сделать программу с кредитными каникулами бессрочной, сообщает «RG.RU».

Должник, который оказался в трудной ситуации и не может погасить долги, вправе потребовать у банка каникулы на 6 месяцев. В это время он может не платить по кредитному договору, не будет неустоек, а приставы не заберут залог. Однако возвращать долг все равно придется и проценты тоже начислят.

На кредитные каникулы можно уйти только один раз за время действия договора. Отсрочку на полгода дадут тем, чьи доходы упали минимум на 30% по сравнению с прежним доходом за месяц (из расчета на год).

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ Утвердили уведомление по ЕНП. И в нем есть коды для налогов за октябрь, ноябрь, декабрь

С 2023 года будет новый бланк уведомления об исчисленных налогах. Наши читатели ранее обнаружили недочет в порядке его заполнения. Этот «косяк» убрали. Но зато появилась другая странность – 4 месяца в квартале вместо трех.

УСН

Изменения в УСН в 2023 году: что нужно знать бухгалтеру и собственнику

С 2023 года компании и ИП на УСН будут платить налоги по новым правилам, сдавать отчетность в другие сроки, а декларацию в обновленной форме. Ориентироваться придется на новые лимиты, а кто-то сможет воспользоваться налоговыми каникулами до конца 2024 года. Расскажем, что ждет УСН в 2023 году.

Изменения в УСН в 2023 году: что нужно знать бухгалтеру и собственнику

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

С 1 марта 2023 г. нужно применять новый путевой лист

Минтранс РФ утвердил новые требования к путевым листам, приказ ведомства вступает в силу 01.03.2023. Мы публикуем данную статью, чтобы предприятия могли заранее познакомиться с новыми требованиями. Публикация особо актуальна для тех, кто занимается грузоперевозками, кто хочет списать расходы транспорта на затраты, также этот документ требует полиция

С 1 марта 2023 г. нужно применять новый путевой лист

Офис компании «Клерк.ру». Осторожно, будет много любви

Побывать в офисе компании «Клерк.ру» задуматься о смене деятельности и не суметь скрыть восторг. Это пространство, словно черная дыра, обладает неким притяжением, что субъекту уже не выбраться наружу. Так и не надо)

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Информационные технологии

WebMaster — конструктор прототипов с функцией краулинга чужой структуры сайта

Привет, Klerk! Меня зовут Боровков Евгений. Я — основатель конструктора прототипов сайтов WebMaster. В этой статье расскажу про возможности своего сервиса, его преимущества перед аналогами и почему рынку нужен такой инструмент, как краулер.

WebMaster — конструктор прототипов с функцией краулинга чужой структуры сайта
Читать еще