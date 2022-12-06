«1С» запустила новые отраслевые тарифы

С 9 декабря 2022 года «1С» обновляет условия поддержки отраслевых конфигураций. Тарифы будут разделены на ПРОФ и Базовый:

1С:КП Отраслевой ПРОФ включает неограниченное количество консультаций и обновления;

1С:КП Отраслевой Базовый дает доступ к обновлениям и позволяет обращаться за консультацией не чаще одного раза в месяц.

Если вы выбрали Базовый тариф, а потом вам понадобилось больше консультаций, то за них можно будет доплатить. Подписка на 1С:КП Отраслевой Базовый стоит дешевле.

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Текущие позиции 1С:КП Отраслевого снимут с продажи. Если вы оформили подписку по старому тарифу, его нужно активировать до 31 января 2023 года. Тогда прежние условия сохранятся до окончания активированного срока.