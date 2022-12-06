Сроки сдачи бюджетной отчетности за декабрь 2022 года сдвинули

В январе 2023 года месячную отчетность необходимо представить:
- главным администраторам средств федерального бюджета – не позднее 20 января 2023 года;
- финансовым органам субъектов РФ – не позднее 20 января 2023 года. Исключение – форма 0503117-НП и форма 0503128-НП) – для них положениями Инструкции № 191н установлены специальные сроки предоставления (Письма Федерального казначейства от 23 ноября 2022 г. № 07-04-05/02-29265 и № 07-04-05/02-29266).
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