Проект ресоциализации поможет бывшим заключенным в трудоустройстве

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, по которому для бывших заключенных создадут индивидуальную программу ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. Комплекс мер будет подбираться в зависимости от обстоятельств и характеристики конкретной личности.
«Для человека, который выходит на свободу, проведя несколько лет за решеткой, очень важна поддержка государства и общества. Поэтому с введением в России системы пробации предусматривается помощь таким гражданам в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиском родственников и решением других проблем, с которыми он может столкнуться. В том числе предусмотрено и оказание психологической помощи», – сообщил Василий Пискарев, Председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Предполагается, что новая программа «будет способствовать эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей, трудоустройству».