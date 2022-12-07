Общество

Проект ресоциализации поможет бывшим заключенным в трудоустройстве

Индивидуальная программа социальной адаптации будет подобрана с учетом личностных характеристик.

Версия для печати

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, по которому для бывших заключенных создадут индивидуальную программу ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. Комплекс мер будет подбираться в зависимости от обстоятельств и характеристики конкретной личности.

«Для человека, который выходит на свободу, проведя несколько лет за решеткой, очень важна поддержка государства и общества. Поэтому с введением в России системы пробации предусматривается помощь таким гражданам в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиском родственников и решением других проблем, с которыми он может столкнуться. В том числе предусмотрено и оказание психологической помощи», – сообщил Василий Пискарев, Председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Предполагается, что новая программа «будет способствовать эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей, трудоустройству».

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ Утвердили уведомление по ЕНП. И в нем есть коды для налогов за октябрь, ноябрь, декабрь

С 2023 года будет новый бланк уведомления об исчисленных налогах. Наши читатели ранее обнаружили недочет в порядке его заполнения. Этот «косяк» убрали. Но зато появилась другая странность – 4 месяца в квартале вместо трех.

УСН

Изменения в УСН в 2023 году: что нужно знать бухгалтеру и собственнику

С 2023 года компании и ИП на УСН будут платить налоги по новым правилам, сдавать отчетность в другие сроки, а декларацию в обновленной форме. Ориентироваться придется на новые лимиты, а кто-то сможет воспользоваться налоговыми каникулами до конца 2024 года. Расскажем, что ждет УСН в 2023 году.

Изменения в УСН в 2023 году: что нужно знать бухгалтеру и собственнику

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

С 1 марта 2023 г. нужно применять новый путевой лист

Минтранс РФ утвердил новые требования к путевым листам, приказ ведомства вступает в силу 01.03.2023. Мы публикуем данную статью, чтобы предприятия могли заранее познакомиться с новыми требованиями. Публикация особо актуальна для тех, кто занимается грузоперевозками, кто хочет списать расходы транспорта на затраты, также этот документ требует полиция

С 1 марта 2023 г. нужно применять новый путевой лист

Офис компании «Клерк.ру». Осторожно, будет много любви

Побывать в офисе компании «Клерк.ру» задуматься о смене деятельности и не суметь скрыть восторг. Это пространство, словно черная дыра, обладает неким притяжением, что субъекту уже не выбраться наружу. Так и не надо)

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Информационные технологии

WebMaster — конструктор прототипов с функцией краулинга чужой структуры сайта

Привет, Klerk! Меня зовут Боровков Евгений. Я — основатель конструктора прототипов сайтов WebMaster. В этой статье расскажу про возможности своего сервиса, его преимущества перед аналогами и почему рынку нужен такой инструмент, как краулер.

WebMaster — конструктор прототипов с функцией краулинга чужой структуры сайта
Читать еще