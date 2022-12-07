Импорт

Генпрокуратура разрешит ввозить больше товаров через параллельный импорт

Собираются легализовать импорт товаров для металлургии, для ведения хозяйственной и научно-исследовательской деятельности

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Генеральная прокуратура РФ направила в Минпромторг предложение расширить список товаров для параллельного импорта с учетом потребностей бизнеса, сообщает «ТАСС».

Глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин заявил, что в списке параллельного импорта нет товаров, нужных для металлургической отрасли, для ведения хозяйственной деятельности и научно-исследовательских работ.

«О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счет упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учетом потребностей предпринимательского сообщества», – ответил Игорь Краснов, генпрокурор РФ.

Параллельный импорт – ввоз в страну оригинальных товаров без согласия их производителя или правообладателя через альтернативные каналы поставок. Перечень легализованных товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.

В мае 2022 года в него вошли: автомобили Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley, спортивный инвентарь, редкоземельные металлы и электроника от Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony. Список пополнился парфюмерной и косметической продукцией и зарубежными алкогольными напитками.

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