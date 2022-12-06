АУСН

Для перехода на АУСН с 2023 года надо направить уведомление до 9 января

Для перехода на АУСН с нового года надо подать уведомление до 31 декабря предыдущего года. Но в этом году 31.12 – выходной. Поэтому срок переносится.

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Направить уведомление о переходе на АУСН с 2023 года можно до 9 января 2023 года включительно.

Такое разъяснение дает УФНС по Московской области в письме от 30.11.2022 № 16-12/080915@.

Новый бизнес может перейти на АУСН в течение 30 дней после регистрации компании или ИП.

Подать уведомление можно через личный кабинет.

Ранее ФНС разъясняла, как избавиться от УСН при переходе на АУСН: надо поставить соответствующий признак в экранной форме уведомления.

Перейти на АУСН может бизнес из следующих регионов:

  • Москва;
  • Московская область;
  • Калужская область;
  • Татарстан.
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