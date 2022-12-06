При переходе на АУСН уведомление об отказе от УСН не нужно

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 12.10.2022 № СД-4-3/13618@.
Перейти на АУСН с 2023 года можно, подав уведомление до 31 декабря 2022 года через личный кабинет.
АУСН может применять бизнес из четырех регионов: Москвы, Подмосковья, Калужской области, Татарстана.
Если указать в личном кабинет, что одновременно с переходом на АУСН идет отказ от УСН, отдельно сдавать уведомления об отказе от УСН (форма № 26.2-3) не нужно.
Новые компании и ИП могут перейти на АУСН, подав заявление в течение 30 дней после регистрации. Если они уже успели к этому времени подать уведомление на УСН, но захотели применять АУСН можно все «переиграть».
В этом случае надо отозвать уведомление по УСН.
При этом при заполнении экранной формы уведомления о переходе на АУСН в личном кабинете надо проставить признак «Уведомляю об отзыве ранее представленного уведомления о переходе на применение УСН (ЕСХН) с даты регистрации».
Таким образом, ранее представленное уведомление о переходе на УСН будет аннулировано.
Напомним, применять АУСН может микробизнес с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн руб.
Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.