Банки

ВТБ не выплачивает доход по облигациям и готовится купить банк «Открытие»

Акции ВТБ рухнули на 7,5%, а ЦБ планирует продать банк «Открытие» до конца года.

Версия для печати

С 6 декабря 2022 года ВТБ решил приостановить выплату дохода по субординированным облигациям, сообщают «Известия».

Отказ банка в выплате купонных доходов не будет иметь последствий: начисленные проценты не возместят инвесторам. Из-за этого акции ВТБ резко обвалились на 7,5%.

В апреле 2022 года из-за того, что банк под санкциями, правительство рекомендовало ВТБ не выплачивать дивиденды и сохранить капитал.

«ВТБ выполняет все установленные Банком России нормативы достаточности капитала и реализует меры по укреплению капитальной позиции, что позволит в перспективе вернуться к выплате купонного дохода по этим выпускам облигаций», – сообщает ВТБ.

Также ВТБ решил проблемы с достаточностью капитала за счет присоединения «Открытия» и крымского РНКБ.

Летом 2022 года ЦБ согласился продать банк «Открытие» без торгов и согласования с ФАС, но по рыночной стоимости.

Стоимость 100% акционерного капитала группы «Открытие» – примерно 359-386 млрд рублей.

11 ноября 2022 года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка состоится до конца этого года. Бренд «Открытие», по его словам, просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ.

Как сообщил экономист, доцент РАНХиГС Александр Абрамов, сделка с «Открытием» может помочь ВТБ улучшить активы и возобновить выплаты по облигациям.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

3-НДФЛ

Как заполнить 3-НДФЛ на лечение

Декларация 3-НДФЛ на лечение помогает вернуть часть ранее уплаченного в бюджет НДФЛ. С примерами расчетов НДФЛ по расходам на медицинские услуги и лекарства, а также со списком требуемых для получения вычета документов вас познакомит наш материал.

Как заполнить 3-НДФЛ на лечение
Проверки ККТ

Плановые проверки бизнеса и штрафы за нарушения при работе с ККТ

Заканчивается 2022 год, перестают действовать некоторые ограничения и послабления надзорных мероприятий для поддержки бизнеса в кризис. Среди них и мораторий на проверки контрольно-кассовой техники (ККТ).

Плановые проверки бизнеса и штрафы за нарушения при работе с ККТ

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Социальный вычет

На обучение и фитнес по публичной оферте можно оформить соцвычет по НДФЛ

Для получения социального налогового вычета по расходам на обучение и фитнес нужен договор с образовательной (физкультурно-оздоровительной) организацией. Но иногда вместо обычного договора идет публичная оферта. Это допустимо.

Вебинары для бухгалтеров

🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Трудовые отношения

Как действовать работодателю, если работника призывают в армию

С 1 ноября по 31 декабря 2022 года проходит очередной призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Рассказываем, как поступать работодателю, если работник получил повестку из военкомата.

Как действовать работодателю, если работника призывают в армию
Читать еще