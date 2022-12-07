ВТБ не выплачивает доход по облигациям и готовится купить банк «Открытие»

С 6 декабря 2022 года ВТБ решил приостановить выплату дохода по субординированным облигациям, сообщают «Известия».

Отказ банка в выплате купонных доходов не будет иметь последствий: начисленные проценты не возместят инвесторам. Из-за этого акции ВТБ резко обвалились на 7,5%.

В апреле 2022 года из-за того, что банк под санкциями, правительство рекомендовало ВТБ не выплачивать дивиденды и сохранить капитал.

«ВТБ выполняет все установленные Банком России нормативы достаточности капитала и реализует меры по укреплению капитальной позиции, что позволит в перспективе вернуться к выплате купонного дохода по этим выпускам облигаций», – сообщает ВТБ.

Также ВТБ решил проблемы с достаточностью капитала за счет присоединения «Открытия» и крымского РНКБ.

Летом 2022 года ЦБ согласился продать банк «Открытие» без торгов и согласования с ФАС, но по рыночной стоимости.

Стоимость 100% акционерного капитала группы «Открытие» – примерно 359-386 млрд рублей.

11 ноября 2022 года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка состоится до конца этого года. Бренд «Открытие», по его словам, просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ.

Как сообщил экономист, доцент РАНХиГС Александр Абрамов, сделка с «Открытием» может помочь ВТБ улучшить активы и возобновить выплаты по облигациям.