Юридические консультации можно получить бесплатно. Но от робота

20 декабря 2022 года Минюст планирует запустить цифровую платформу «Правовая помощь» с бесплатными юридическими консультациями, пишет «Парламентская газета». Отвечать на вопросы будут не только юристы, но и искусственный интеллект (ИИ).
«Правовую помощь» будут оказывать с помощью голосового и текстового чат-ботов. ИИ бесплатно проконсультирует пользователей по юридическим вопросам и найдет нужные нормативно-правовые акты.
Система будет отвечать понятным языком, без незнакомых пользователю терминов и неудобоваримых словесных конструкций.
Первыми доступ к «Правовой помощи» получат жители десяти регионов: Татарстана, Краснодарского края, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей. В следующем году платформа будет доступна для всей страны.
Для доступа к системе надо пройти авторизацию через Госуслуги.
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