Пользователи интернета

Юридические консультации можно получить бесплатно. Но от робота

На платформе «Правовая помощь» искусственный интеллект бесплатно и понятным языком ответит на все юридические вопросы.

Версия для печати

20 декабря 2022 года Минюст планирует запустить цифровую платформу «Правовая помощь» с бесплатными юридическими консультациями, пишет «Парламентская газета». Отвечать на вопросы будут не только юристы, но и искусственный интеллект (ИИ).

«Правовую помощь» будут оказывать с помощью голосового и текстового чат-ботов. ИИ бесплатно проконсультирует пользователей по юридическим вопросам и найдет нужные нормативно-правовые акты.

Система будет отвечать понятным языком, без незнакомых пользователю терминов и неудобоваримых словесных конструкций.

Первыми доступ к «Правовой помощи» получат жители десяти регионов: Татарстана, Краснодарского края, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей. В следующем году платформа будет доступна для всей страны.

Для доступа к системе надо пройти авторизацию через Госуслуги.

Это перед текстом

вместо

И в конце

вместо

 

Налоговые штрафы

Почему компания / ИП может получить штраф 40%?

Штраф 40% от суммы неуплаченных налогов и сборов назначается, когда налогоплательщик умышленно нарушает налоговое законодательство. За нарушение без умысла штраф будет меньше - 20%. В статье рассмотрим основания, по которым налоговые органы доказывают умысел и назначают повышенные штрафы.

Почему компания / ИП может получить штраф 40%?
Резюме бухгалтера

Бухгалтер из Москвы готов работать бесплатно, в обмен на знания

Мы заметили интересное в объявление в одном из наших телеграм-каналов. Коллеги, может вы готовы поделиться профессиональными знаниями в обмен на практическую помощь? В конце года она никому не помешает.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
6-НДФЛ

Если ФНС с вас требует НДФЛ за доход, который вы не получали, разбирайтесь с налоговым агентом

В справках, которые по итогам года налоговые агенты сдают в ИФНС, в том числе, указывают доход, с которого не удержали НДФЛ. Получив эти справки, налоговики требуют НДФЛ с человека. Если он фактически не получал такой доход – все вопросы к налоговому агенту.

Обзоры для бухгалтера

Что «Клерк» ждет в декабре: отчет издателя (спойлер: одни радости)

У нас в «Клерке» редакция, видео-продакшн и Центр обучения объединены в Департамент «Издательство». Расскажу, как мы зажигали в ноябре и какие планы стать еще лучше для нашей аудитории в декабре.

Что «Клерк» ждет в декабре: отчет издателя (спойлер: одни радости)
Читать еще