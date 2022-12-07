Вебинары для бухгалтеров

🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.

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🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!
Письмо Деду Морозу от шестилетки главбуха

Изменится механика оплаты налогов: будет единый налоговый платеж, меняются сроки уплаты налогов и сборов, предстоит подавать уведомления об исчисленных суммах налогов.

Вангуй не вангуй: вести расчеты и взаимодействовать с ФНС первое время будет сложно. Потому что «достаточно оформить одно платежное поручение, а ФНС сама распределит деньги по нужным полкам» только звучит красиво.

Ха-Ха-Ха-Ха-Ха.

Неслабые приколы ЕНП вылезают буквально каждый день.

Рекомендуем до конца года сверить расчеты, потому что на 1 января ФНС определит сальдо ЕНС. Распределение пойдет по принципу: кануло в лето, черная дыра или пальцем в небо.

Ситуацию усугубят сложности от Единого Социального фонда, который займется администрированием страховых взносов вместо ПФР и ФСС. НДФЛ уехавших работников. Новый АУСН, НДС и налог на прибыль. Впрочем, продолжать можно бесконечно!

Что можем сделать мы с вами? Как упростить себе жизнь? Вооружиться. Не отмахиваться сегодня от проблем, которые случатся завтра – максимально подготовиться к революционным изменениям 2023 года.

Мы собираем мега-вебинар для бухгалтеров. Он пройдет 23 декабря, так чтобы у вас было время закрыть необходимые дела перед новым годом в штатном режиме. А не встречать январь в режиме «неожиданное года».

После прохождения вебинара вы получите сертификат. Используйте его хоть для психологической поддержки, хоть для убедительности своей квалификации, хоть для поиска новой работы.

Это не письмо Деду Морозу, которое приходится писать на наждачной бумаге. И вебинар, и сертификат точно пригодятся. Записывайтесь!

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

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Как заполнить 3-НДФЛ на лечение

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Как заполнить 3-НДФЛ на лечение
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Социальный вычет

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Вебинары для бухгалтеров

🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.

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Трудовые отношения

Как действовать работодателю, если работника призывают в армию

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Как действовать работодателю, если работника призывают в армию
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