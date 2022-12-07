Получить доступ к Telegram теперь можно без сим-карты

6 декабря 2022 года в мессенджере Telegram стала доступна регистрация без физической сим-карты, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна», – сообщает Telegram.

Приобрести виртуальный номер для регистрации можно на площадке Fragment примерно за 990 рублей (9 TON). Анонимные номера выдаются случайным образом и начинаются на +888. Заплатив один раз, пользователь будет владеть номером, пока не продаст его на аукционе.

Также можно купить или продать никнеймы. Меньше чем за месяц на Fragment было продано имен более чем на 50 миллионов долларов.

Анонимные номера, приобретенные на NFT-платформе Fragment, будут работать только в Telegram. Принимать звонки и смс-сообщения не получится.