Онлайн-кассы

В чеке на возврат денег указывают действующую систему налогообложения, даже если раньше была другая

Если компания или ИП поменяли режим налогообложения, нужно изменить настройки ККТ. После этого пробить чек по старой системе уже нельзя. Все чеки будут с новой системой налогообложения, даже возвратные.

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Клиент купил товар до того, как сменился режим, но потом вернул его. Ему возвращают деньги из кассы и формируют чек с признаком расчета «ВОЗВРАТ ПРИХОДА».

Там будут те же реквизиты, что и в первоначальном чеке с признаком «ПРИХОД».

А вот тег 1055 будет с актуальным на момент возврата значением реквизита «применяемая система налогообложения».

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.11.2022 № ПА-4-20/15986@.

В случае возврата товаров (отказе от работ, услуг) после изменения системы налогообложения допускается отражать в кассовом чеке с признаком расчета «ВОЗВРАТ ПРИХОДА» актуальную на момент возврата систему налогообложения.

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