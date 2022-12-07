В чеке на возврат денег указывают действующую систему налогообложения, даже если раньше была другая

Клиент купил товар до того, как сменился режим, но потом вернул его. Ему возвращают деньги из кассы и формируют чек с признаком расчета «ВОЗВРАТ ПРИХОДА».

Там будут те же реквизиты, что и в первоначальном чеке с признаком «ПРИХОД».

А вот тег 1055 будет с актуальным на момент возврата значением реквизита «применяемая система налогообложения».

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.11.2022 № ПА-4-20/15986@.

В случае возврата товаров (отказе от работ, услуг) после изменения системы налогообложения допускается отражать в кассовом чеке с признаком расчета «ВОЗВРАТ ПРИХОДА» актуальную на момент возврата систему налогообложения.