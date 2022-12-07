У кого покупаете 1С? Расскажите «Клерку»

Фирма «1С» – компания-разработчик ПО, но продают ее продукты фирмы-франчайзи. Где купить лучше и какая фирма ближе всего, каждая компания решает сама.

Как вам, например, «1С:Апрель Софт»?

Компания с 1995 года занимается внедрением систем учета и управления предприятием, на «Клерке» ведет свой блог. Там иногда появляются целые дискуссии по обновлению программ – и компания отвечает:

Отзывы про Апрель Софт наши читатели еще не оставляли, но вот что пишут в интернете:

«Отзывчивые менеджеры, адекватные цены, оперативные сроки настройки 1С. Заказывали внешние отчеты для двух системы: бухгалтерии и расчета зарплаты. Остались довольны. Что приятно удивило, обновлять программы будем в рамках стандартного сопровождения, а не за отдельные средства».

«Провели автоматизацию трех торговых точек, доставили и установили ККТ, подключили программы в облаке и настроили интеграцию между кассами и программами 1С. Системы успешно функционируют, отчетность сдаем. Спасибо отделу внедрения».

Есть и недовольные:

«Ужасное место обслуживание и тех поддержка, никто не знает ничего».

Но там компания быстро разобралась в ситуации.