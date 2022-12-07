У кого покупаете 1С? Расскажите «Клерку»

Фирма «1С» – компания-разработчик ПО, но продают ее продукты фирмы-франчайзи. Где купить лучше и какая фирма ближе всего, каждая компания решает сама.
Как вам, например, «1С:Апрель Софт»?
Компания с 1995 года занимается внедрением систем учета и управления предприятием, на «Клерке» ведет свой блог. Там иногда появляются целые дискуссии по обновлению программ – и компания отвечает:
Отзывы про Апрель Софт наши читатели еще не оставляли, но вот что пишут в интернете:
«Отзывчивые менеджеры, адекватные цены, оперативные сроки настройки 1С. Заказывали внешние отчеты для двух системы: бухгалтерии и расчета зарплаты. Остались довольны. Что приятно удивило, обновлять программы будем в рамках стандартного сопровождения, а не за отдельные средства».
«Провели автоматизацию трех торговых точек, доставили и установили ККТ, подключили программы в облаке и настроили интеграцию между кассами и программами 1С. Системы успешно функционируют, отчетность сдаем. Спасибо отделу внедрения».
Есть и недовольные:
«Ужасное место обслуживание и тех поддержка, никто не знает ничего».
Но там компания быстро разобралась в ситуации.
Расскажите, покупаете ли вы «1С» у «1С:Апрель Софт»? Или может быть, обслуживаетесь / обновляетесь у них? Отзыв можно оставить в нашем «Рейтинге компаний», вот ссылка.